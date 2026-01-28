Maltempo attivati gli impianti di Quarrata Signa Montemurlo e Montale

Questa mattina, in Toscana, sono stati attivati gli impianti di Quarrata, Signa, Montemurlo e Montale. La pioggia intensa ha messo in allerta le autorità, che hanno fatto scattare le operazioni di messa in funzione dei sistemi di bonifica. Per ora, la situazione resta monitorata, ma nessun incidente grave è stato segnalato.

FIRENZE – È sempre sotto la lente la situazione del maltempo in Toscana. In mattinata sono entrati in funzione gli impianti Senice-Quadrelli a Quarrata, Castelletti di Signa, Agnaccino tra Montemurlo e Montale con il Consorzio di Bonifica. Prossime all’attivazione, in caso di livelli idrometrici ancora crescenti le casse di espansione della Filimortula, Case Carlesi e Lavacchione. Questa la situazione dei fiumi. Ombrone Pistoiese a Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano al secondo livello, in calo al primo livello a Pontelungo; Brana ad Agliana al secondo livell; Bisenzio a Gamberame e San Piero a Ponti al primo livello; Stella a Quarrata in calo al primo livello; Tora a Collesalvetti in calo al secondo livello; Ozzeri al primo livello a Lucca.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

