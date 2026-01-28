Mafie sette beni confiscati al Sud saranno restituiti alla collettività | un progetto selezionato a Reggio

La mafia perde pezzi nel Sud. Seven beni confiscati, tra villette, appartamenti e un fondo agricolo, stanno per tornare alla comunità. La Fondazione con il Sud ha scelto sette progetti di valorizzazione, tutti finanziati con il nuovo regolamento sui beni confiscati approvato quest’anno. Un passo importante per restituire alle persone territori sottratti alla criminalità.

Sono stati scelti con il nuovo regolamento "a sportello" della Fondazione con il Sud e saranno sostenuti con 2 milioni e 650 mila euro. Nel centro storico della città verrà aperto un centro di aggregazione Una modalità erogativa "a sportello" rivolta a enti di terzo settore per valorizzare i beni con iniziative di natura sociale, culturale ed economica sostenibili nel tempo. Quattro dei progetti selezionati saranno cofinanziati al 50% dalla Fondazione Cdp, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che ha messo a disposizione 750 mila euro. Questa cifra va ad aggiungersi all’erogazione di 1 milione e 900 mila euro della Fondazione con il Sud, raggiungendo un importo complessivo di 2 milioni e 650 mila euro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

