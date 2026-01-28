L'oroscopo di giovedì 29 gennaio 2026 per tutti i segni | Bilancia e Acquario grandi emozioni

Giovedì 29 gennaio 2026 si prospetta una giornata intensa, soprattutto per i segni d'aria. La Luna in Gemelli porta energia e emozioni forti a Gemelli, Bilancia e Acquario. Per questi segni, sarà un giorno di grandi scoperte e momenti di creatività. Le emozioni si fanno sentire e spingono a muoversi, a cercare nuove opportunità. Chi ha in programma qualcosa di importante dovrebbe approfittarne, perché potrebbe essere la giornata giusta per fare passi avanti.

