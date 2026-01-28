L'oroscopo di giovedì 29 gennaio 2026 per tutti i segni | Bilancia e Acquario grandi emozioni
Giovedì 29 gennaio 2026 si prospetta una giornata intensa, soprattutto per i segni d'aria. La Luna in Gemelli porta energia e emozioni forti a Gemelli, Bilancia e Acquario. Per questi segni, sarà un giorno di grandi scoperte e momenti di creatività. Le emozioni si fanno sentire e spingono a muoversi, a cercare nuove opportunità. Chi ha in programma qualcosa di importante dovrebbe approfittarne, perché potrebbe essere la giornata giusta per fare passi avanti.
L'oroscopo di giovedì 29 gennaio 2026 continua ad essere un trionfo di creatività e vitalità, soprattutto per i segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario), grazie anche alla Luna in Gemelli.🔗 Leggi su Fanpage.it
