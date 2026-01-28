Lorenzo Spolverato vola in Sardegna per un appuntamento con i fan

Lorenzo Spolverato atterra in Sardegna per incontrare i fan. L’attore ha deciso di fare tappa sull’isola, dove sarà presente in un evento pubblico. I fan sono già in attesa e si preparano a salutare di persona il loro beniamino. La presenza di Spolverato sulla spiaggia ha acceso l’entusiasmo tra i sostenitori, pronti a scattare foto e a ricevere autografi.

Lorenzo Spolverato, il viaggio che continua e vola verso la Sardegna per un appuntamento imperdibile con i fan. Dopo il Grande Fratello, Lorenzo Spolverato non si è concesso pause né silenzi strategici. La prossima destinazione? La Sardegna, ma non per fuggire. Per incontrare. Lorenzo, invece, ha scelto una strada diversa: quella del contatto diretto, degli sguardi veri, delle mani tese. In Sardegna non arriverà come una star irraggiungibile, ma come un ragazzo curioso di conoscere da vicino le persone che lo hanno sostenuto quando le telecamere erano accese 24 ore su 24. Lorenzo sabato 31 gennaio potrà incontrare il suo numerosissimo fanclub a partire dalle 22:00 a Tempio Pausania (OT) in pizza Gallura 25, dove potranno godersi l’aperitivo pre serata. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Lorenzo Spolverato vola in Sardegna per un appuntamento con i fan Approfondimenti su Lorenzo Spolverato Lorenzo Spolverato prende provvedimenti. L’accaduto Un grande esordio per Lorenzo Spolverato. La nuova esperienza Lorenzo Spolverato si apre a una nuova esperienza, passando dal Grande Fratello alla radio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lorenzo Spolverato Argomenti discussi: Lucia Ilardo la dice tutta su Shaila e Lorenzo. Lorenzo Spolverato vola in Sardegna per un appuntamento con i fanLorenzo Spolverato, il viaggio che continua e vola verso la Sardegna per un appuntamento imperdibile con i fan ... 361magazine.com Lorenzo Spolverato: 'Riuscito anche a farsi lasciare e a stare male'Lorenzo Spolverato si é dichiarato single a quasi sette mesi dopo l'addio di Shaila Gatta al Grande Fratello. Nella finale del reality lei gli disse infatti di voler chiudere la loro storia. Eppure, ... it.blastingnews.com Secondo quanto riporta #361Magazine #LorenzoSpolverato debutterà come attore : "Lorenzo Spolverato sarà nel cast di un film italiano in uscita nel 2026. La notizia è ormai certa, anche se restano riservati i dettagli sul progetto e sui tempi di lavorazione". - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.