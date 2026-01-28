LIVE Sinner-Shelton 0-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

Questa mattina alle 9.30, Jannik Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di servire all’inizio del match contro Shelton agli Australian Open 2026. I due sono entrati in campo poco dopo, pronti a dare il massimo in un incontro che promette di essere intenso. La tensione è alta, ma i giocatori sembrano concentrati e determinati a portare a casa la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.31 Terminato il warm-up 9.30 Sinner ha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire. 9.27 Inizia il riscaldamento pre-match 9.25 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito 9.24 Entrano in campo Ben Shelton e Jannik Sinner. 9.22 Sinner e Shelton sono in questo momento nel corridoio che porta alla Rod Laver Arena. 9.19 In questi Australian Open Shelton è stato in campo 9 ore e 12 minuti, mentre Sinner 8 ore e 51 minuti. 9.16 I due giocatori stanno ultimando il riscaldamento fisico. Tra pochi minuti sarà il momento dell’ingresso in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: entrano in campo i due giocatori Approfondimenti su Sinner Shelton LIVE Darderi-Khachanov 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: entrano in campo i due giocatori Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2026 in DIRETTA: attesa per l’ingresso in campo dei giocator Questa mattina, all’Australian Open 2026, i due tennisti stanno ultimando il riscaldamento prima dell’ingresso in campo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Sinner-Gaston, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e streaming Ultime notizie su Sinner Shelton Argomenti discussi: Aus Open, Sinner-Shelton LIVE dalle 9: Jannik cerca la semifinale; Sinner-Shelton, il quarto di finale LIVE alle 9; Quarto di finale | Shelton - Sinner in Diretta Streaming | DAZN IT; Australian Open 2026, Musetti VS Djokovic 6-4, 6-3. Poi tocca a Sinner-Shelton. Sinner-Shelton 0-0, la diretta: Jannik in campo a caccia della semifinale. Chi vince sfiderà DjokovicArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi liveIl numero 2 del mondo sfida lo statunitense nei quarti di finale a Melbourne: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Sinner contro Shelton: chi vince sfida Djokovic in semifinale. Segui la diretta del match - facebook.com facebook Problemi alla coscia, Musetti si ritira avanti di due set. Alle 9.00 c’è Sinner-Shelton x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.