L' ipocrisia volontaria

Questa notte, in Italia, un poliziotto ha aperto il fuoco per difendersi da un criminale armato. L’incidente è avvenuto in un clima teso, con gli agenti che cercano di capire cosa è successo. La vittima, che impugnava un revolver, non ha mai alzato le mani, e ora si indaga per omicidio volontario. La scena si è svolta in fretta, lasciando molte domande aperte sui limiti dell’intervento e sulla gestione della situazione.

Ci siamo trovati per ventiquattro ore nel Paese dove si indaga per omicidio volontario un poliziotto che ha sparato per difendersi da un criminale che, anziché alzare le mani, impugnava un revolver (dicono a salve, ma - diceva quello - di notte tutte le vacche sono nere). Quando l'unica cosa volontaria di quella scena era il delinquente, la sua famiglia, le sue abitudini. Lassù in Svizzera, invece, nel Paese modello, quello che ci racconta meraviglie di sé e giudica tutti gli altri, si indagano per omicidio colposo i titolari di un bar dove sono morte fra le fiamme e i veleni sprigionati da un incendio quaranta persone, quasi tutte giovanissime, quasi tutte minorenni.

