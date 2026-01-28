Libertà di stampa l’Italia arretra | sullo stato di diritto un quadro allarmante

La libertà di stampa in Italia mostra segni di arretramento. Negli ultimi mesi, sono cresciute le preoccupazioni sullo stato di diritto, con casi che coinvolgono carceri, diritti dei migranti e il trattamento delle donne vittime di femminicidi. La situazione si fa sempre più difficile, e le voci critiche trovano ostacoli nel loro percorso.

Dalle carceri alla libertà di stampa, dal trattamento dei migranti alla rinuncia alle cure, passando per il dato drammatico dei femminicidi. Lo stato di diritto in Italia è in condizioni allarmanti, come denuncia il rapporto realizzato da "A Buon Diritto" grazie al sostegno dell'Otto per mille Valdese e presentato ieri alla Camera. Il quadro dello stato dei diritti fondamentali nel nostro Paese è definito "critico", con alcuni risultati considerati emblematici, a partire dalla libertà di stampa che scivola al 49esimo posto mondiale, mentre crescono discorsi d'odio e discriminazioni.

