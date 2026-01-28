Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 28 gennaio 2026
Oggi Milano ha aperto con un nuovo rialzo. Ieri, 27 gennaio, la Borsa ha chiuso con un aumento dell’1,09%, toccando i 45.440 punti. Gli investitori continuano a mostrare fiducia, anche se lo spread tra i titoli italiani e tedeschi resta sotto osservazione. La giornata si presenta stabile, con i mercati che cercano di mantenere il passo dopo le ultime oscillazioni.
Ieri, martedì 27 gennaio, Milano ha archiviato la seduta in rialzo dell’1,09% a 45.440,44 punti. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it
