Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 28 gennaio 2026

Oggi Milano ha aperto con un nuovo rialzo. Ieri, 27 gennaio, la Borsa ha chiuso con un aumento dell’1,09%, toccando i 45.440 punti. Gli investitori continuano a mostrare fiducia, anche se lo spread tra i titoli italiani e tedeschi resta sotto osservazione. La giornata si presenta stabile, con i mercati che cercano di mantenere il passo dopo le ultime oscillazioni.

Ieri, martedì 27 gennaio, Milano ha archiviato la seduta in rialzo dell'1,09% a 45.440,44 punti.

