La crociata del prof Reich e i suoi quattro assiomi per capire e fermare Trump

Robert Reich ha avviato una vera e propria crociata contro Donald Trump. Il professore, noto economista e politico, ha presentato quattro assiomi per capire e fermare l’ex presidente. Reich, che si definisce un ottimista ma anche un pessimista realista, non ha mai nascosto le sue critiche ai democratici e alle loro scelte. Ora si concentra su Trump, cercando di smascherare le sue strategie e di fermarlo prima che torni a guidare gli Stati Uniti.

Robert Reich è un inguaribile ottimista e, al tempo stesso, un lucido pessimista. È un democratico di lungo corso, eppure un critico severo degli errori del suo partito e delle illusioni di una generazione. È un economista, ha insegnato Public policy a Berkeley, è stato ministro nella prima amministrazione Clinton. Adesso a 79 anni suonati si è messo a martellare Donald Trump un giorno dopo l'altro nella maniera più moderna che esista, con una newsletter su Substack tra le più seguite in America. Quell'"adesso" è a esser sinceri inappropriato, perché Reich ha cominciato in tempi non sospetti a mettere in guardia sul neo-fascismo di Trump.

