Kid Yugi un altro rap è possibile | Oggi il vero eroe è l’uomo comune

Milano, 28 gennaio 2026 – Kid Yugi torna a sorprendere tutti. Dopo settimane di silenzio, il rapper si presenta di nuovo, questa volta nei locali della sua casa discografica, per annunciare il nuovo album “Anche gli eroi muoiono”. La notizia circolava già da qualche giorno, ma l’artista ha deciso di farlo di persona, tra selfie e parole dirette. Il suo ritorno ha catturato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, mentre si prepara a lanciare un disco già in prevendita e che ha già raggiunto il

Milano, 28 gennaio 2026 - “Ciao a tutti guagliò.”. Quarantotto, morto che parla. Ricordato lo scorso fine settimana da un finto memoriale spuntato in piazza XXIV Maggio, con tanto di corone funerarie davanti a cui i passanti si facevano il segno della croce, Kid Yugi è risorto dopo tre giorni (e ti pareva) nei locali della sua casa discografica per presentare la nuova fatica “Anche gli eroi muoiono” in uscita venerdì, già volata al disco d’oro in prevendita. Performance commerciale tutto sommato prevedibile dopo le 250mila copie e i cinque platini collezionati dal predecessore “I nomi del diavolo”, album per cui tra l’esterrefatto e il divertito il rapper tarantino dice di aver ricevuto i complimenti pure da alcuni monaci esorcisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

