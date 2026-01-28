Inaugurato il rinnovato ufficio postale Polis a Capaci | a tagliare il nastro il sindaco Puccio

Ieri a Capaci il sindaco Pietro Puccio ha tagliato il nastro del nuovo ufficio postale di via Abate Meli. L’edificio è stato rinnovato nell’ambito del progetto Polis e ora offre servizi aggiornati ai cittadini. La cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti dell’azienda postale.

Nella sede di via Abate Meli i cittadini possono richiedere i certificati Inps e anagrafici anche attraverso il totem di nuova installazione L'ufficio postale di via Abate Meli a Capaci, rinnovato nell'ambito del progetto Polis, è stata presentato ufficialmente ieri 27 gennaio dal sindaco Pietro Puccioe dai rappresentati aziendali.Polis è l'iniziativa di Poste Italiane che coinvolge 7 mila uffici postali dei comuni con meno di 15 mila abitanti su tutto il territorio nazionale e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

