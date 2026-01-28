La polizia ha scoperto più di tre chili di droga in una casa di un giovane di 21 anni. I carabinieri sono entrati e hanno trovato la sostanza, poi lo hanno arrestato. Ora il ragazzo si trova in carcere in attesa di giudizio.

Aveva oltre tre chili di droga in casa, i carabinieri gliel’hanno trovata e lui, un 21enne, è stato arrestato e adesso è in carcere. Questo l’esito di una operazione dei carabinieri di Romanengo che cercavano armi e hanno trovato un piccolo supermercato di stupefacenti in casa di un giovane. L’operazione portata a termine dai militari dell’Arma fa il paio con quella di Crema, dove altri militari hanno tratto in arresto un ventenne già noto alle forze dell’ordine perché trovato in possesso, nella sua auto, di 520 grammi di cocaina, valore di mercato di circa 40mila euro. I carabinieri di Romanengo avevano avuto una segnalazione che un giovane deteneva armi e munizioni nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In casa oltre tre chili di droga. Un ventunenne dietro le sbarre

