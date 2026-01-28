Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN si ferma a 0,1499 euro per kilowattora. È il valore aggiornato al 28 gennaio 2026, dopo un andamento che ha visto leggere variazioni nelle ultime ore. La cifra resta sotto la soglia di un euro e mezzo, ma i consumatori si chiedono come evolverà nei prossimi giorni.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 28 Gennaio 2026 si attesta a 0,1499 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (27 Gennaio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1188 €kWh (alle ore 3 e 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,1735 €kWh (alle ore 11). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina (dalle 3 alle 5), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 9 e le 12, con un picco alle 11. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 28012026 0,1499 -0,0104 27012026 0,1509 +0,0208 26012026 0,1495 +0,0207 25012026 0,1287 -0,0201 24012026 0,1328 +0,0040 23012026 0,1288 -0,0096 22012026 0,1384 +0,0020 21012026 0,1382 -0,0206 20012026 0,1582 -0,0004 19012026 0,1582 -0,0096 18012026 0,1678 -0,0025 17012026 0,1703 +0,0029 16012026 0,1674 +0,0023 15012026 0,1651 -0,0035 14012026 0,1686 -0,0019 13012026 0,1705 -0,0050 12012026 0,1755 +0,0017 11012026 0,1738 +0,0012 10012026 0,1726 +0,0008 09012026 0,1718 -0,0021 08012026 0,1739 +0,0017 07012026 0,1722 +0,0011 06012026 0,1711 -0,0012 05012026 0,1723 +0,0010 04012026 0,1713 -0,0011 03012026 0,1724 +0,0010 02012026 0,1714 +0,0011 01012026 0,1703 -0,0010 31122025 0,1713 +0,0011 30122025 0,1702 -0,0012 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,1320 Dicembre 2025 0,1155 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1416 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

