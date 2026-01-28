Il Meazza prepara il grande show olimpico | cast da 1300 attori le star e il via di Mattarella
Il grande giorno si avvicina. Il Meazza si prepara per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Sono stati allestiti un cast di 1300 attori e lo stadio si riempirà di star e spettatori. Il presidente Sergio Mattarella arriverà a Milano il 6 febbraio e darà il via ufficiale alla manifestazione, che promette di essere uno degli eventi più importanti degli ultimi anni.
Milano, 28 gennaio 2026 – Il conto alla rovescia segna -10. La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 è sempre più vicina: appuntamento il 6 febbraio allo Stadio San Siro, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per l’occasione trascorrerà tre giorni in città, dichiarerà aperti i Giochi. Ma l’evento sarà molto più grande: per la prima volta sarà una cerimonia diffusa, che si svolgerà in località diverse, “un evento di portata globale – si legge nella nota della Fondazione Milano Cortina –, frutto di un progetto corale che coinvolge migliaia di persone e mette in campo competenze artistiche, tecniche e organizzative di altissimo livello”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
