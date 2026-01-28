Il lungo viaggio di Franco Battiato arriva a Como

Il biopic su Franco Battiato arriverà nei cinema tra poco più di un anno. Il film, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, sarà proiettato solo per tre giorni, il 2, 3 e 4 febbraio 2026, come evento speciale di Nexo Studios. È il primo film che racconta la vita del celebre cantautore siciliano, e l’attesa cresce tra i fan.

L'atteso biopic "Franco Battiato - Il lungo viaggio", diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il primo film dedicato a Franco Battiato, arriverà nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios. Il film è uno sguardo avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Coprodotto da Rai Fiction - Casta Diva Pictures, "Franco Battiato. Il lungo viaggio" segue il percorso del giovane Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita, dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell'amata terra d'origine.

