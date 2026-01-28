Google mostra per errore un assaggio di Android per computer

Google ha mostrato per errore un'anteprima di Android pensato per i PC. L'azienda ha svelato accidentalmente alcune immagini, lasciando intendere che il lancio ufficiale potrebbe essere imminente. La notizia ha già fatto il giro del settore, creando aspettative tra gli utenti e gli sviluppatori. La presentazione ufficiale resta in stand-by, ma l’errore ha anticipato di fatto i tempi di un possibile arrivo di Android sui computer.

(Adnkronos) – L'attesa per il debutto di Android nel mondo dei personal computer sembra destinata a terminare prima del previsto a causa di una fuga di notizie interna a Mountain View. La piattaforma ibrida nota con il nome in codice Aluminium OS è apparsa in una serie di registrazioni video pubblicate erroneamente all'interno di un.

