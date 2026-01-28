Una nuova bufera scuote la politica a Nuoro. Un consigliere comunale, Francesco Guccini, ha scritto su Facebook che Giorgia Meloni è

Bufera politica a Nuoro, dove "un consigliere comunale ( Francesco Guccini ), eletto nella lista civica del Sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, su Facebook, chiama la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la 'Pescivendola' e non contento, visto la contestazione di diversi utenti alla sua maleducazione, se la prende con loro contestando l'indignazione". A denunciarlo è Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e Presidente della Commissione Trasporti alla Camera. L'esponente di FdI ha anche rivolto un sollecito diretto al primo cittadino nuorese affinché intervenga sulla condotta del membro della sua coalizione.

Giorgia Meloni, post-choc del consigliere comunale: "La nostra pescivendola prestata al governo"

Anna Paratore, madre della premier Giorgia Meloni, descrive con orgoglio la propria famiglia come un ambiente matriarcale, dove le donne hanno il ruolo centrale.

