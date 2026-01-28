Ginnastica Riccione Academy ufficializzata la nuova squadra per la serie A1

La Ginnastica Riccione Academy ha annunciato ufficialmente la formazione che affronterà il campionato di serie A1 2026. A un mese dalla prima tappa a Modena, prevista per il 27 e 28 febbraio, la società del presidente Francesco Poesio si prepara alla sua terza stagione consecutiva in questa categoria. La promozione storica nella massima serie ha aperto un nuovo capitolo per il club, che ora punta a consolidare la propria posizione e a fare bene anche quest’anno.

