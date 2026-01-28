Genoa l' estro brasiliano di Amorim per il centrocampo

Il Genoa sta per ufficializzare l’acquisto di Alexsandro Amorim, centrocampista brasiliano classe 2005. Dopo aver portato Baldanzi a rafforzare il centrocampo, i rossoblù sono ormai a un passo dal mettere sotto contratto il giovane talento che arriva dall’Alverca, in Portogallo. La trattativa sembra in dirittura d’arrivo, e presto Amorim potrebbe debuttare con la maglia del Genoa.

La trattativa sembra alle fasi conclusive. Il classe 2005 è in Europa dallo scorso agosto, è considerato uno dei talenti verdeoro più interessanti della sua generazione Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità, non prima come sempre dall'aver superato le visite mediche di rito. Occhio dunque alla zona del porto antico, dove il giovane talento potrebbe presentarsi appunto per sostenere gli accertamenti di rito. De Rossi punta dunque ad avere maggiori alternative in mezzo, con la speranza di andare ad aggiungere qualità a una rosa, che dal suo arrivo ha dimostrato di poter fare meglio di quanto fatto vedere in avvio di stagione.

