Gelsomino nudiflorum come coltivare e quando fiorisce la pianta dell’inverno

Da dilei.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando arriva l’inverno e le giornate si accorciano, il gelsomino nudiflorum si presenta in modo sorprendente. Questa pianta, senza foglie e fiorisce proprio nel periodo più freddo dell’anno. Molti giardinieri la coltivano per il suo modo di fiorire in un momento in cui tutto sembra spento. Basta sapere come piantarla e quando intervenire per favorirne la crescita. I fiori gialli, che spuntano sui rami nudi, portano un tocco di colore in mezzo al grigiore della stagione.

Quando fuori tutto si ferma e il grigio sembra l’unico colore rimasto, il Jasminum nudiflorum o gelsomino nudiflorum cambia tutto. Il giardino invernale diventa un tripudio di colore con il gelsomino d’inverno, o di San Giuseppe: una pianta che non aspetta la primavera ma la anticipa, riempiendo i rami di un giallo dorato che non ha paura delle temperature sotto lo zero. A differenza del classico gelsomino bianco, la sua bellezza è fatta di contrasti tra il verde scuro del legno e l’oro dei petali. Una pianta rustica, resiliente e versatile, che chiede pochissimo in cambio di uno spettacolo che inizia quando tutte le altre fioriture sono solo un ricordo. 🔗 Leggi su Dilei.it

gelsomino nudiflorum come coltivare e quando fiorisce la pianta dell8217inverno

© Dilei.it - Gelsomino nudiflorum, come coltivare e quando fiorisce la pianta dell’inverno

Approfondimenti su Gelsomino Nudiflorum

Caryopteris, come si coltiva e quando fiorisce la pianta dai fiori blu

Cotoneaster, dove piantare e quando fiorisce la pianta dalle bacche rosse

Il Cotoneaster è una pianta ornamentale apprezzata per le sue bacche rosse vivaci, ideali per aggiungere colore ai giardini durante le stagioni più fredde.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gelsomino Nudiflorum

Come e quando potare il gelsomino?Il gelsomino è una pianta particolarmente apprezzata per la capacità di arricchire giardini e balconi con i suoi fiori, molto belli e profumati, e per garantirle una crescita sana ed una fioritura ... greenme.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.