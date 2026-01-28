Garlasco Lovati critica aspramente Sempio sulla strategia difensiva

Massimo Lovati torna a criticare duramente Andrea Sempio, questa volta in tv. L’ex avvocato dell’indagato si è scagliato contro la strategia difensiva adottata dall’attuale sospettato, che ha scelto di presentarsi con un approccio diverso rispetto al passato. Lovati, ospite a Mattino 5, non ha risparmiato parole, sottolineando come la linea difensiva possa influire sull’intera indagine. La discussione si fa sempre più accesa e i riflettori tornano a puntarsi sul caso di Garlasco.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.