Garlasco Lovati critica aspramente Sempio sulla strategia difensiva
Massimo Lovati torna a criticare duramente Andrea Sempio, questa volta in tv. L’ex avvocato dell’indagato si è scagliato contro la strategia difensiva adottata dall’attuale sospettato, che ha scelto di presentarsi con un approccio diverso rispetto al passato. Lovati, ospite a Mattino 5, non ha risparmiato parole, sottolineando come la linea difensiva possa influire sull’intera indagine. La discussione si fa sempre più accesa e i riflettori tornano a puntarsi sul caso di Garlasco.
Massimo Lovati torna a parlare e a far parlare di sé. L’ex avvocato di Andrea Sempio, ospite di Mattino 5 su Mediaset insieme al suo legale Fabrizio Gallo, attacca frontalmente la strategia difensiva dell’unico nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Nel mirino finisce innanzitutto lo scontrino del parcheggio di Vigevano, il documento su cui si regge l’ alibi di Sempio. «Lo scontrino non andava rappresentato», dichiara Lovati senza mezzi termini, «perché la costruzione di un alibi, se poi questo alibi si determinerà come falso, è chiaro che può essere un boomerang». Una critica pesante alla linea difensiva scelta dai nuovi legali di Andrea, Liborio Cataliotti e Angela Taccia. 🔗 Leggi su Panorama.it
