La Juventus affronta l’ultima partita della fase a gironi di Champions League con una formazione diversa dal solito. Spalletti ha deciso di schierare una difesa a tre e di affidarsi a Perin tra i pali. In attacco, ci sarà più fantasia sulla trequarti, mentre il tecnico cambia modulo per questa sfida in trasferta contro il Monaco.

Formazioni ufficiali Monaco Juve, le scelte. Il tecnico cambia modulo: difesa a tre, chiavi della porta a Perin e fantasia sulla trequarti. L'attesa per il fischio d'inizio è terminata e le distinte sono state consegnate agli arbitri: la Juventus è pronta a scendere sul terreno di gioco dello Stade Louis II per l'ultimo atto della fase campionato di Champions League. Luciano Spalletti ha sciolto le riserve, sorprendendo tutti con un cambio di assetto tattico rispetto alle ultime uscite. L' allenatore ha deciso di ridisegnare la squadra con un 3-4-2-1, modulo che garantisce densità centrale e copertura, senza rinunciare alla qualità negli ultimi metri per cercare il colpo grosso in trasferta.

Formazioni ufficiali Monaco Juve: le scelte di Spalletti per l'ultima partita della League Phase di Champions League

Ecco le formazioni ufficiali di Juve e Benfica, annunciate da Spalletti e Mourinho in vista della sfida di Champions League della settima giornata.

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta e Athletic Bilbao per la partita di Champions League, valida per la settima giornata della fase a gironi 20252026.

