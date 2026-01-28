Figure linee in movimento' | Paola Maggiorelli alla Galleria Canforini

La Galleria Canforini ospita una mostra di Paola Maggiorelli intitolata “Figure - linee in movimento”. Le sue fotografie si concentrano sulla danza, catturando il movimento e la grazia delle figure in scena. La mostra apre le porte ai visitatori, che possono ammirare una serie di immagini che rivelano l’energia e l’eleganza della danza attraverso l’obiettivo della fotografa.

‘Figure - linee in movimento’, è il titolo della mostra personale di Paola Maggiorelli; sono immagini fotografiche dedicate per lo più alla danza. Il punto di vista di architetto dell’autrice ha sempre inseguito linee, diagonali, forme nelle architetture e nelle strutture, così come il suo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

