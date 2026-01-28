Ferrobonus 29,4 milioni disponibili nel 2026 | nuovi fondi per le annualità future

Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato che nel 2026 ci saranno 29,4 milioni di euro disponibili per il Ferrobonus. Le risorse sono destinate a coprire le agevolazioni per le prossime annualità, con l’obiettivo di adeguare i fondi alle richieste della Commissione europea. Il Ministero sta lavorando per aggiornare le risorse necessarie già a partire dal 2027, per garantire continuità agli interventi.

Ferrobonus: il Mit attiva le iniziative necessarie "a richiedere un adeguamento delle risorse così da riallinearle al limite massimo autorizzato dalla Commissione europea per le annualità future, a partire dall'esercizio finanziario 2027, tenendo conto che per l'anno in corso sono disponibili circa 29,4 milioni di euro". Ad annunciarlo è il sottosegretario al ministero delle Imprese e dei trasporti, Tullio Ferrante, rispondendo a un'interrogazione del Pd nel corso del question time in commissione Trasporti alla Camera. Il sottosegretario ha sottolineato che "il sistema nazionale di incentivazione allo shift modale ferroviario opera in stretta sinergia con le misure territoriali" e che "attraverso specifiche convenzioni con le Regioni, è stato attivato il cosiddetto Ferrobonus regionale, che integra i fondi nazionali e consente una copertura più capillare e strutturata del sostegno alle imprese del settore".

