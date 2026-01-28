Durante la trasmissione, Lilli Gruber ha interrotto bruscamente un intervento, lasciando il pubblico senza parole. La frase “Fattelo spiegare, analfabeta!” è esplosa in diretta, suscitando shock tra gli spettatori. Nel frattempo, le polemiche sulla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale, continuano a dividere opinioni tra politica e media.

Le polemiche esplose dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, si allargano dal piano giudiziario a quello politico e mediatico. Al centro dello scontro c’è la reazione del governo italiano e, in particolare, le prese di posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, giudicate eccessive e improprie da una parte dell’opinione pubblica. A intervenire in modo netto è stato Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, che ha criticato duramente l’approccio dell’esecutivo alla vicenda dell’ incendio di Capodanno 2026, costato la vita a 40 persone, tra cui sei italiani, e con oltre 100 feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Fattelo spiegare, analfabeta!”. Attacco shock alla Meloni in diretta: Lilli Gruber muta

Approfondimenti su Le Constellation Crans Montana

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

TvBlog.it. . L'acceso scontro tra Giorgia Meloni e Lilli Gruber a Otto e Mezzo. #GiorgiaMeloni #LilliGruber #tv #ottoemezzo - facebook.com facebook

Fallaci, Montanelli, Lilli Gruber… Il giornalismo italiano si è arricchito di un altro momento epico. Vorremmo tutti evacuare x.com