Donald Trump lancia un nuovo ultimatum a Teheran. In un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti minaccia di usare la forza se l’Iran non firma un nuovo accordo sul nucleare. Trump avverte che, senza un’intesa, ci saranno conseguenze militari e il mondo resta con il fiato sospeso.

Nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riaccendono la tensione internazionale: in un messaggio pubblicato su Truth, il leader della Casa Bianca ha rivolto un avvertimento diretto a Teheran, chiedendo la firma di un nuovo accordo sul nucleare e prospettando conseguenze militari in caso di mancata adesione. Nel testo, Trump ha richiamato l’operazione militare denominata Midnight Hammer, utilizzandola come riferimento per ribadire la capacità operativa delle forze armate statunitensi e presentando la diplomazia come alternativa a un possibile nuovo scenario di conflitto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - "Fate un accordo o vi distruggiamo". Trump, è arrivato l'ultimatum. Il mondo trema

