Barbara D’Urso torna a far parlare di sé, questa volta non per il suo solito modo di condurre i programmi, ma per un gesto che ha scatenato molte discussioni sui social. La conduttrice ha pubblicato un video, e diverse persone hanno commentato subito, alcuni criticando, altri difendendo. La sua reazione veloce ai commenti ha attirato ancora più attenzione, dimostrando come ogni sua mossa venga seguita con interesse e curiosità.

Barbara D’Urso torna al centro della conversazione online, ma questa volta non per una dichiarazione in tv. Dopo l’ultima puntata di Falsissimo, in cui si è parlato di un presunto veto per l’ingresso in Rai e dei motivi che avrebbero portato al suo allontanamento da Mediaset, è arrivata una reazione considerata “indiretta” da molti. A poche ore dalla messa in onda del programma, infatti, Carmelita ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Falsissimo: le rivelazioni sconcertanti di Claudio Lippi sulla De Filippi Il post pubblicato su X da Barbara d’Urso. La conduttrice ha scelto X (ex Twitter) per farsi sentire. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Falsissimo, Barbara D’Urso reagisce: il gesto fa discutere

Approfondimenti su Barbara D’Urso

Selvaggia Lucarelli torna ad affrontare Barbara D’Urso, scatenando nuove discussioni nel mondo dello spettacolo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

MEDIASET NEL CAOS! Barbara D’Urso ZITTISCE TUTTI L’AUDIO DI CORONA È UNA BOMBA!

Ultime notizie su Barbara D’Urso

Argomenti discussi: Fabrizio Corona tira in ballo Maria De Filippi a Falsissimo, problemi con Barbara D'Urso; Barbara D’Urso fuori dalla TV: Corona tira in ballo Maria De Filippi e Marina Berlusconi; Barbara D’Urso, le rivelazioni di Corona: Problemi con Maria De Filippi e veto di Marina Berlusconi; Corona ignora il tribunale e parla di Signorini e Mediaset: I problemi tra De Filippi e D'Urso e il veto di Marina.

Barbara D’Urso e Belen, il retroscena sull’addio a Mediaset: Pier Silvio Berlusconi non c’entra…. Chi è il colpevoleCorona e l'ex olgettina Marishtell Polanco hanno dato versioni (in parte) discordanti sull'allontanamento delle due conduttrici dalla rete. Ecco che cosa hanno detto. libero.it

Fabrizio Corona tira in ballo Maria De Filippi a Falsissimo, problemi con Barbara D'UrsoA Falsissimo Fabrizio Corona parla di presunti scontri dietro le quinte tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso, tra veti sugli ospiti e tensioni interne in Mediaset ... virgilio.it

Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo ha parlato del licenziamento di Barbara d’Urso da Mediaset e ha rivelato che tra i motivi ci sarebbe anche Maria De Flippi: "Tra Maria De Filippi e Barbara c'erano stati problemi dietro le quinte. Maria De Filippi - facebook.com facebook

Barbara è il tuo momento, riprenditi tutto quello che è tuo #falsissimo x.com