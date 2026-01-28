Falsissimo Barbara D’Urso reagisce | il gesto fa discutere
Barbara D’Urso torna a far parlare di sé, questa volta non per il suo solito modo di condurre i programmi, ma per un gesto che ha scatenato molte discussioni sui social. La conduttrice ha pubblicato un video, e diverse persone hanno commentato subito, alcuni criticando, altri difendendo. La sua reazione veloce ai commenti ha attirato ancora più attenzione, dimostrando come ogni sua mossa venga seguita con interesse e curiosità.
Barbara D’Urso torna al centro della conversazione online, ma questa volta non per una dichiarazione in tv. Dopo l’ultima puntata di Falsissimo, in cui si è parlato di un presunto veto per l’ingresso in Rai e dei motivi che avrebbero portato al suo allontanamento da Mediaset, è arrivata una reazione considerata “indiretta” da molti. A poche ore dalla messa in onda del programma, infatti, Carmelita ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Falsissimo: le rivelazioni sconcertanti di Claudio Lippi sulla De Filippi Il post pubblicato su X da Barbara d’Urso. La conduttrice ha scelto X (ex Twitter) per farsi sentire. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
