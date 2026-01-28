Estrazione Si Vince Tutto | i numeri vincenti estratti oggi 28 gennaio 2026
Questa sera alle 20 si tiene l’estrazione di “Si vince tutto”, il gioco speciale del Superenalotto che ogni mercoledì sera mette in palio l’intero montepremi. I numeri vincenti di oggi vengono annunciati poco dopo e, come sempre, i giocatori sperano di essere i fortunati a portare a casa il jackpot.
Estrazione Si Vince Tutto oggi, mercoledì 28 gennaio 2026: i numeri vincenti Superenalotto. Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del gioco “ Si vince tutto “, concorso speciale del SuperEnalotto, lanciato il 27 aprile 2001, che si svolge ogni mercoledì sera e mette in palio l’intero montepremi. Niente accumulo come avviene invece con il Superenalotto. Avete giocato? Volete scoprire se avete vinto? Scopritelo con noi. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, 28 gennaio 2026, alle ore 20: ECCO LA COMBINAZIONE VINCENTE: Le ultime estrazioni: L’ESTRAZIONE DEL 21 DICEMBRE L’ESTRAZIONE DEL 14 GENNAIO L’ESTRAZIONE DEL 7 GENNAIO L’ESTRAZIONE DEL 31 DICEMBRE L’ESTRAZIONE DEL 24 DICEMBRE Si Vince Tutto: come funziona oggi 28 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it
