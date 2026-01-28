Estrazione Million Day di oggi 28 gennaio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

Questa mattina alle 13 e alle 20,30 si sono svolte le estrazioni del Million Day. I numeri vincenti di oggi sono stati annunciati in diretta, attirando l’attenzione di molti appassionati. Come di consueto, i giocatori sperano di indovinare i cinque numeri su cinquanta cinque per portarsi a casa un milione di euro.

Estrazione Million Day oggi mercoledì 28 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 28 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 27 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 26 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 25 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 24 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 23 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

