Ema Stokholma e la tortura del laser | A 42 anni basta tatuaggi

Ema Stokholma ha raccontato le sue ultime esperienze con il laser per rimuovere i tatuaggi. La conduttrice ha spiegato di aver sofferto molto durante il trattamento, con urla e denti stretti, e ha ammesso che a 42 anni preferisce lasciar perdere altri tatuaggi. La sua testimonianza mette in luce quanto possa essere doloroso eliminare i tatuaggi anche in età adulta.

Urla, denti stretti: rimuovere i tatuaggi fa davvero male. La conduttrice mostra il lato oscuro della tabula rasa: "È come una frustata che brucia, ma voglio tornare pulita" Diciamocelo: a vent'anni un tatuaggio sembra un'idea geniale, un patto di sangue con la propria pelle. Poi arrivi a quaranta, ti guardi allo specchio e quel tribale o quella scritta sbiadita ti sembrano solo un vecchio adesivo appiccicato male su un'auto di lusso. Ema Stokholma ha deciso di dire basta, ma il prezzo da pagare non è solo lo scontrino del dermatologo: è il dolore puro.

