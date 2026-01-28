L’assessore Gabriele Sgueglia si presenta con le idee chiare in vista delle prossime elezioni a Pistoia. Dopo il confronto acceso sui social con il sindaco Anna Maria Celesti, Sgueglia ribadisce la sua disponibilità: “Se vogliono, io ci sono”. La discussione si è acceso attorno a temi come l’età, le generazioni e il valore di esperienza e meritocrazia, mettendo in luce le tensioni all’interno della politica locale. Ora, l’ex candidato si dice pronto a scendere in campo, senza paura di confrontarsi con le altre

PIstoia, 28 gennaio 2026 – Assessore Gabriele Sgueglia, partiamo dagli ultimi episodi in ordine di tempo: il botta e risposta avvenuto sui social fra lei e il sindaco Anna Maria Celesti sul tema dell’età, delle generazioni, della meritocrazia e dell’esperienza. C’è tensione nella coalizione di centrodestra? “Assolutamente no. Tutt’altro. È semplicemente il nostro modo di confrontarsi: franco, schietto e chiaro. Lo abbiamo sia in privato che in pubblico. Per noi è un valore aggiunto, non uno scontro. Ci comportiamo con trasparenza, fra di noi e nei confronti dei cittadini e non so in quante altre città ci sia una dinamica così onesta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni a Pistoia, Sgueglia ha le idee chiare: “Se vogliono, io ci sono”

Approfondimenti su Pistoia Politica

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato la vittoria per 6-0 contro il Torino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pistoia Politica

Argomenti discussi: Elezioni a Pistoia, Sgueglia ha le idee chiare: Se vogliono, io ci sono; Tutti i dubbi del centrodestra. Fdi, il dado non è ancora tratto. Si fa largo Francesca Capecchi.

Elezioni a Pistoia, Sgueglia ha le idee chiare: Se vogliono, io ci sonoL’assessore al Commercio e all’Ambiente, con delega anche ai giovani si dice pronto se il partito, Tomasi in testa, confermasse l’intenzione a candidarlo. E sul botta e risposta con Celesti: Rapporto ... msn.com

Il futuro della lista civica. Fabio Raso rilancia: In campo per le elezioni. FdI da solo fa ben pocoAddio Tomasi, da oggi sarà in carica Anna Maria Celesti, vicesindaca facente funzione. L’attenzione di tutti è ovviamente già rivolta al voto che ci sarà in primavera con acque tutt’altro che placide ... lanazione.it

Al Nursery Campus di Pistoia il campo largo fa le prove in vista delle prossime elezioni comunali pistoiesi. Ancora non c'è il nome del candidato e regna l'incertezza tra la scelta di un civico e un nome politico. - facebook.com facebook