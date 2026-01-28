Elezioni a Pistoia Sgueglia ha le idee chiare | Se vogliono io ci sono

Da lanazione.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore Gabriele Sgueglia si presenta con le idee chiare in vista delle prossime elezioni a Pistoia. Dopo il confronto acceso sui social con il sindaco Anna Maria Celesti, Sgueglia ribadisce la sua disponibilità: “Se vogliono, io ci sono”. La discussione si è acceso attorno a temi come l’età, le generazioni e il valore di esperienza e meritocrazia, mettendo in luce le tensioni all’interno della politica locale. Ora, l’ex candidato si dice pronto a scendere in campo, senza paura di confrontarsi con le altre

PIstoia, 28 gennaio 2026 –  Assessore Gabriele Sgueglia, partiamo dagli ultimi episodi in ordine di tempo: il botta e risposta avvenuto sui social fra lei e il sindaco Anna Maria Celesti sul tema dell’età, delle generazioni, della meritocrazia e dell’esperienza. C’è tensione nella coalizione di centrodestra? “Assolutamente no. Tutt’altro. È semplicemente il nostro modo di confrontarsi: franco, schietto e chiaro. Lo abbiamo sia in privato che in pubblico. Per noi è un valore aggiunto, non uno scontro. Ci comportiamo con trasparenza, fra di noi e nei confronti dei cittadini e non so in quante altre città ci sia una dinamica così onesta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

elezioni a pistoia sgueglia ha le idee chiare se vogliono io ci sono

© Lanazione.it - Elezioni a Pistoia, Sgueglia ha le idee chiare: “Se vogliono, io ci sono”

Approfondimenti su Pistoia Politica

Fabregas: «Fatica a guardare la classifica chi non ha le idee chiare, io sono tranquillo e vogliamo lo stesso obiettivo»

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato la vittoria per 6-0 contro il Torino.

Juve, ricordi Kolo Muani? Lui ha le idee chiare: «Dobbiamo vincere più partite e se voglio andare al Mondiale»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pistoia Politica

Argomenti discussi: Elezioni a Pistoia, Sgueglia ha le idee chiare: Se vogliono, io ci sono; Tutti i dubbi del centrodestra. Fdi, il dado non è ancora tratto. Si fa largo Francesca Capecchi.

elezioni a pistoia sguegliaElezioni a Pistoia, Sgueglia ha le idee chiare: Se vogliono, io ci sonoL’assessore al Commercio e all’Ambiente, con delega anche ai giovani si dice pronto se il partito, Tomasi in testa, confermasse l’intenzione a candidarlo. E sul botta e risposta con Celesti: Rapporto ... msn.com

Il futuro della lista civica. Fabio Raso rilancia: In campo per le elezioni. FdI da solo fa ben pocoAddio Tomasi, da oggi sarà in carica Anna Maria Celesti, vicesindaca facente funzione. L’attenzione di tutti è ovviamente già rivolta al voto che ci sarà in primavera con acque tutt’altro che placide ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.