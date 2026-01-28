Questa sera si gioca Dortmund-Inter, una partita europea tra due squadre che si assomigliano molto nelle idee di gioco, ma puntano su soluzioni offensive diverse. Le formazioni sono state finalmente ufficializzate e i tifosi sono pronti a vedere come si svilupperà la sfida.

Sono state comunicate le scelte definitive per Borussia Dortmund-Inter, sfida europea che mette di fronte due squadre impostate a specchio ma con soluzioni offensive diverse. Fischio d’inizio imminente, tutto pronto. Il Borussia Dortmund si presenta con il 3-4-2-1, affidando il peso dell’attacco a Guirassy, supportato da Beier e Fabio Silva. Dall’altra parte, Inter risponde con il 3-5-2, Thuram e Bonny coppia offensiva, Dimarco e Luis Henrique sulle corsie. Le formazioni ufficiali. BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) Kobel; Emre Can, Mané, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Fabio Silva, Beier; Guirassy. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Dortmund-Inter, le formazioni ufficiali

Alle 21 al Signal Iduna Park va in scena l’ultima giornata di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter.

A Dortmund, la squadra di Inzaghi sfida il Borussia con Lautaro Martinez e Thuram in attacco.

