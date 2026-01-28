Dortmund-Inter le formazioni ufficiali
Questa sera si gioca Dortmund-Inter, una partita europea tra due squadre che si assomigliano molto nelle idee di gioco, ma puntano su soluzioni offensive diverse. Le formazioni sono state finalmente ufficializzate e i tifosi sono pronti a vedere come si svilupperà la sfida.
Sono state comunicate le scelte definitive per Borussia Dortmund-Inter, sfida europea che mette di fronte due squadre impostate a specchio ma con soluzioni offensive diverse. Fischio d’inizio imminente, tutto pronto. Il Borussia Dortmund si presenta con il 3-4-2-1, affidando il peso dell’attacco a Guirassy, supportato da Beier e Fabio Silva. Dall’altra parte, Inter risponde con il 3-5-2, Thuram e Bonny coppia offensiva, Dimarco e Luis Henrique sulle corsie. Le formazioni ufficiali. BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) Kobel; Emre Can, Mané, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Fabio Silva, Beier; Guirassy. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Approfondimenti su Dortmund Inter
Borussia Dortmund Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, davanti c’è Bonny con Thuram. In difesa Acerbi
Alle 21 al Signal Iduna Park va in scena l’ultima giornata di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter.
Formazioni ufficiali Borussia Dortmund Inter, le scelte di Kovac e Chivu per la notte del Signal Iduna Park
A Dortmund, la squadra di Inzaghi sfida il Borussia con Lautaro Martinez e Thuram in attacco.
Juventus - Borussia D. Formazioni ufficiali
Ultime notizie su Dortmund Inter
Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League; Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Borussia Dortmund-Inter: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale; Formazioni Borussia Dortmund-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Pio Esposito, Luis Henrique e Lautaro Martinez.
Borussia Dortmund-Inter, le formazioni ufficiali: fuori Lautaro e Bastoni, c'è SucicAlle 21 l'Inter di Cristian Chivu fa visita al Borussia Dortmund: ai nerazzurri serve vincere per poi sperare che i risultati delle avversarie portino. tuttomercatoweb.com
Borussia Dortmund-Inter, le formazioni ufficialiTutto in una notte per l'Inter: alle 21 si gioca l'accesso diretto agli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund. Chivu si porta in panchina Bastoni e Lautaro. Barella out per affaticamento mus ... sport.sky.it
Borussia Dortmund-Inter: l’arrivo del bus nerazzurro - facebook.com facebook
vs La situazione a Dortmund: un Borussia-Inter sotto la neve @fcin1908it x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.