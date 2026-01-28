Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il secondo figlio. La notizia è arrivata sui social, dove la conduttrice ha condiviso il gender reveal: sarà un maschietto. La coppia si prepara a diventare di nuovo genitori, e l’annuncio ha fatto il giro del web in poche ore.

Roma, 28 gennaio 2026 – Diletta Leotta e Loris Karius stanno per diventare genitori per la seconda volta. Dopo l’annuncio della gravidanza condiviso lo scorso dicembre, la popolare conduttrice sportiva ha svelato sui social il sesso del bebè in arrivo: un maschio che farà compagnia alla primogenita Aria. Una notizia che ha scaldato i cuori dei fan e confermato la solidità della coppia, tra impegni lavorativi e la vita familiare in espansione. Un “gender reveal” sui social che emoziona i fan. La notizia del secondo figlio era stata annunciata da Diletta Leotta insieme al marito Loris Karius lo scorso 10 dicembre tramite una foto su Instagram in cui, tra sorrisi e abbracci, la conduttrice sportiva mostrava il pancione circondata dall’affetto della sua famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diletta Leotta, il gender reveal è social. In arrivo un maschietto per lei e il marito Loris Karius

Approfondimenti su Diletta Leotta

Diletta Leotta ha finalmente svelato il sesso del suo secondo bebè.

Diletta Leotta e Loris Karius hanno condiviso sui social un dolce annuncio natalizio, rivelando di aspettare il loro secondo figlio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Diletta Leotta

Argomenti discussi: Diletta Leotta, il gender reveal dalla ginecologa (insieme a Loris Karius): Ecco il sesso del bebè in arrivo; Diletta Leotta, il gender reveal dalla ginecologa (insieme a Loris Karius): Ecco il sesso del bebè in arrivo; Diletta Leotta, il gender reveal dalla ginecologa, svelato il sesso del secondo bebè.

Diletta Leotta, il gender reveal è social. In arrivo un maschietto per lei e il marito Loris KariusLa coppia ha già una bambina di nome Aria Rose, nata il 16 agosto 2023. L’annuncio della seconda gravidanza della conduttrice era stato dato a dicembre ... quotidiano.net

Diletta Leotta, il video del gender reveal: svelato il sesso del secondo figlioE' arrivato il momento del gender reveal per Diletta Leotta: la conduttrice pubblica un video che svela il sesso del suo secondo bebè. donnaglamour.it

Aveva annunciato la seconda gravidanza poco prima di Natale e ora Diletta Leotta aggiunge un nuovo tassello al racconto: il sesso del bebè in arrivo - facebook.com facebook

Diletta Leotta e Loris Karius avranno un maschio: «Lo diciamo a tutti». Il video durante l'ecografia x.com