Cyberstalking | proposta di legge Ravetto per reato specifico in campo Paola Ferrari

Il Parlamento sta lavorando a una nuova legge per contrastare il cyberstalking. La proposta di legge della deputata Ravetto mira a creare un reato specifico per gli atti persecutori online, in modo da rendere più semplice intervenire contro chi minaccia o molestia le persone tramite internet. La legge dovrebbe introdurre un articolo dedicato nel Codice penale, il 612 quinquies, che definisce e punisce questo tipo di comportamento. La proposta si inserisce nel tentativo di aggiornare le norme italiane alle nuove forme di persecuzione digitale.

Un nuovo articolo del Codice penale, il 612 quinquies, per introdurre il reato specifico degli atti persecutori telematici, il cosiddetto cyberstalking. E' quanto prevede una proposta di legge presentata alla Camera da Laura Ravetto, deputata della Lega e responsabile pari opportunità del partito, illustrata in una conferenza stampa a Montecitorio insieme a Paola Ferrari, giornalista e volto noto della tv. "C'è nell'articolo 612 bis l'aggravante se gli atti persecutori sono compiuti per via telematica, ma secondo me non basta, bisogna introdurre un reato specifico per gli atti persecutori fatti a mezzo di piattaforme, in via telematica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

