CSI il presidente nerazzurro nominato ambassador Marotta | Gli oratori luoghi di veri valori

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha appena ricevuto un nuovo incarico. Da lunedì sera, è stato nominato “ambassador” del CSI, il Centro Sportivo Italiano. Si tratta di un ruolo che lo impegnerà nella promozione dei valori dello sport e dei luoghi di incontro come gli oratori. Marotta commenta che questi spazi rappresentano i veri valori dello sport e della comunità.

Un nuovo "incarico" per il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta. Da lunedì sera, infatti, il massimo dirigente nerazzurro è stato nominato "ambassador" del CSI, Centro Sportivo Italiano, storico ente di promozione sportiva senza scopo di lucro legato al mondo cattolico. A dare l'annuncio è stato Massimo Achini, numero uno del CSI Milano, durante un incontro con 400 allenatori e dirigenti al Salone Pio XII di via Sant'Antonio a Milano. "Lo sport – ha detto proprio Marotta – è un contenitore di tantissimi valori: rispetto dell'avversario, fairplay, umiltà e coraggio. Un insieme che lo pone come un'attività umana di grandissimo rilievo.

