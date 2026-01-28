Così nasce il partito di Vannacci di chi sono i soldi | nomi cifre e simbologie ardite

Vannacci ha annunciato ufficialmente la nascita di un nuovo partito. Al momento, non è chiaro quando si concretizzerà la scissione e chi sarà il primo a staccare la spina. La questione delle risorse e dei finanziamenti rimane aperta, con alcuni nomi già circolati tra chi lavora dietro le quinte. La situazione si fa più tesa, ma ancora nessuna decisione definitiva.

Pare che il dado sia tratto: resta solo da capire quando e come avverrà la rottura, e soprattutto chi staccherà materialmente la spina. È una questione di tempo e, se potessimo chiudere gli occhi e riaprirli tra qualche mese, difficilmente troveremmo ancora Roberto Vannacci nelle file della Lega. Questo strano fenomeno del “partito nel partito” - che in molti, anche nel Carroccio, considerano comunque transitorio - sembra vicino alla conclusione. E nonostante Matteo Salvini recalcitri, intuendo i problemi (anche interni) che potrebbero cadergli sulla testa con l’uscita di Vannacci - dalla possibile perdita di voti (alle europee 2024 l'ex comandante della Folgore ha raccolto oltre 500mila preferenze) alle contestazioni sulla linea politica - il pressing dei maggiorenti leghisti perché venga sciolto l’equivoco diventa ogni giorno più evidente.🔗 Leggi su Today.it

