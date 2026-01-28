Corpi tra desiderio e tragedia | in galleria Pescheria la mostra fotografica In superficie

La Galleria Pescheria di Cesena apre le sue porte con una nuova mostra fotografica intitolata

La Galleria Pescheria di Cesena a partire da sabato 31 gennaio ospita la mostra fotografica "In superficie", progetto caratterizzato dalle fotografe di Gio Blonde e Lulù Withheld, curato da Lorenzo Piccinini. La mostra nasce dal progetto Wild Romagna, sviluppato tra il 2021 e il 2023 e attualmente seguito solo da Gio Blonde e propone un percorso visivo che esplora il legame tra sguardo, luogo e corpo, attraverso l’arte della fotografia, in cui la superficie diventa il piano di incontro tra osservatore e osservato. Ispirandosi al mito di Diana e Atteone, che racconta della trasformazione di Atteone in cervo dopo aver colto la dea nuda, la mostra indaga il delicato equilibrio tra sguardo e corpo, tra esaltazione e tragedia, tra desiderio e rispetto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

