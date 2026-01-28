Conerobus l' annuncio di Daniele Silvetti | Per il 2026 previsti 2 milioni di euro di utili

Nel Consiglio comunale di ieri, i lavori sono stati dominati dalla questione Conerobus. Daniele Silvetti ha annunciato che nel 2026 l’azienda prevede di arrivare a 2 milioni di euro di utili. La notizia ha acceso un dibattito tra i consiglieri, che hanno chiesto chiarimenti sulla situazione economica e sui piani futuri dell’azienda di trasporti pubblici.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.