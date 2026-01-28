Conerobus l' annuncio di Daniele Silvetti | Per il 2026 previsti 2 milioni di euro di utili
Nel Consiglio comunale di ieri, i lavori sono stati dominati dalla questione Conerobus. Daniele Silvetti ha annunciato che nel 2026 l’azienda prevede di arrivare a 2 milioni di euro di utili. La notizia ha acceso un dibattito tra i consiglieri, che hanno chiesto chiarimenti sulla situazione economica e sui piani futuri dell’azienda di trasporti pubblici.
ANCONA – Anche nel Consiglio comunale di ieri, martedì 27 gennaio 2026, Conerobus è stato un tema caldo oggetto di un’interrogazione urgente. A compierla sono stati Giacomo Petrelli e Susanna Dini del Partito Democratico, i quali ha chiesto al sindaco se vi è intenzione di inserire nel bilancio.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Conerobus Ancona
Conerobus in sciopero, Daniele Silvetti annuncia: «Un milione in più per il corrispettivo chilometrico 2025-2026»
Conerobus, Daniele Silvetti risponde a Valeria Mancinelli: «Da Regione e Comune 5,8 milioni, Dal Pd solo una minestra riscaldata»
Ultime notizie su Conerobus Ancona
Argomenti discussi: Conerobus, confermato lo sciopero del 29 gennaio: i lavoratori chiedono un referendum sul piano di risanamento; Il futuro di Conerobus. Il sindaco: Restiamo uniti. Il momento è delicato; Conerobus, è il giorno del referendum. Il sindaco Silvetti ai lavoratori: Dite sì al Fondo; Conerobus, arriva la conferma definitiva: imminente un altro sciopero dei dipendenti.
Il futuro di Conerobus. Il sindaco: Restiamo uniti. Il momento è delicatoL’opposizione garantisce collaborazione, oggi il referendum tra i lavoratori che sono chiamati a esprimersi sulla bozza di accordo presentata dall’azienda in base al piano industriale. Al centro del c ... msn.com
Conerobus, è il giorno del referendum. Il sindaco Silvetti ai lavoratori: «Dite sì al Fondo»ANCONA Il giorno più lungo di Conerobus, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale gravata di un fardello di debiti diventato insopportabile: 18 milioni di euro ... corriereadriatico.it
ANCONA – L’annuncio sui social del sindaco Daniele Silvetti - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.