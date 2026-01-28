Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE Ecco le convocazioni AGGIORNATO

Sono iniziate le prove orali del concorso per i docenti della secondaria, bandito con il DDG n. 29392025. Le commissioni sono state formate e le lettere di convocazione sono state consegnate. Ora tocca ai candidati affrontare le prove, che si svolgono in diverse città italiane. Le prove pratiche, dove richiesto, sono già partite. La procedura sta entrando nel vivo, con alcuni docenti già in aula e altri ancora in attesa di essere chiamati.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). Sardegna: 09022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 10022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 1004 2026. Sicilia – primo turno prove orali – Le prove orali del primo turno inizieranno il 19.02.2026 ore 15:00 e termineranno il 08.04.2026 ore 15:00 Lombardia – prova orale – Le prove orali a cui fa riferimento il presente avviso si svolgeranno dal giorno 24022026 al giorno 25022026 Sicilia La prova pratica avrà luogo giorno 07.

