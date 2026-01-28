Cinque idee più una fai da te per i regali di San Valentino

A pochi giorni dalla festa degli innamorati, molte persone cercano un modo originale per sorprendere il partner. Ecco alcune idee semplici e fatte a mano: un biglietto scritto a mano, una fotografia speciale, o anche un regalo realizzato con l’uncinetto. Tutti possono mettere un po’ di sé, senza spendere troppo, e creare così un pensiero che arriva dal cuore.

Articolo. Dall’uncinetto alle fotografie, dal classico biglietto alla carta da regalo, alcune semplici idee per creare, in anticipo, un pensiero fatto a mano e con il cuore San Valentino si avvicina e, con la giornata che celebra l’amore, scatta la consueta corsa al regalo “giusto”. Ci si interroga su cosa acquistare, su quanto spendere, su come sorprendere davvero. Eppure, quando si parla di sentimento, il valore di un dono non è quasi mai legato al suo prezzo, ma al tempo che decidiamo di dedicare a chi abbiamo accanto. Un regalo fatto a mano nasce da un’idea, cresce tra forbici, carta e piccoli tentativi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

