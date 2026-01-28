che cosa ha detto robert fico su donald trump

Il primo ministro slovacco Robert Fico si è mostrato preoccupato dopo aver incontrato Donald Trump a Mar-a-Lago. Secondo fonti europee, Fico avrebbe lasciato l’incontro con un forte senso di allarme per lo stato mentale del presidente americano. Raccontano che il politico si sia detto «allarmato» e in apprensione, anche se i dettagli sui colloqui restano riservati. La notizia mette in discussione la stabilità del leader Usa, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata finora.

Secondo Politico.eu, citando cinque funzionari europei, il primo ministro slovacco Robert Fico sarebbe rientrato dal suo incontro Donald Trump alla tenuta di Mar?a?Lago in Florida il 17 gennaio con forti preoccupazioni sulle condizioni psicologiche del presidente usa, dichiarandosi «allarmato» e in apprensione per lo stato mentale del leader statunitense durante colloqui informali a margine di un vertice Ue. Una versione dei fatti che il premier di Bratislava ha negato tramite un lungo post su X, respingendo ciò che ha definito «bugie per destabilizzare i rapporti» e affermando che «nessuno ha sentito nulla, nessuno ha visto nulla, non ci sono testimoni» e sottolineando di non aver parlato né formalmente né informalmente con altri leader al vertice sugli esiti del suo viaggio negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

