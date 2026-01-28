Champions League oggi in campo Inter Juve Napoli e Atalanta – Le partite in diretta

Da ildifforme.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi le squadre italiane scendono in campo per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta si giocano la qualificazione e affrontano partite decisive. La giornata si preannuncia intensa, con tutte le squadre pronte a dare il massimo per conquistare un posto agli ottavi.

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’ultima giornata della fase campionato. Oggi, mercoledì 28 gennaio, si giocano partite decisive per il passaggio del turno delle squadre italiane. In campo alle 21 Napoli-Chelsea, Monaco-Juve, Borussia Dortmund-Inter e Union Sg-Atalanta. Dove vedere le partite di Champions di oggi? Borussia Dortmund-Inter, Union Saint Gilloise-Atalanta e Monaco-Juve saranno visibili in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Napoli-Chelsea sarà invece visibile in esclusiva streaming su Prime Video. Emergenza Sicilia, Meloni puntualizza: “I 100 milioni? E’ un primo stanziamento” Milano Cortina 2026, Abodi: “Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

champions league oggi in campo inter juve napoli e atalanta 8211 le partite in diretta

© Ildifforme.it - Champions League, oggi in campo Inter, Juve, Napoli e Atalanta – Le partite in diretta

Approfondimenti su Champions League

Champions League oggi Atletico Madrid Inter e Francoforte Atalanta le partite in diretta in tv

Champions League, oggi Bodo-Juve e Napoli-Qarabag – Le partite in diretta

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Champions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Del Piero commenta il gol di Yildiz

Video Champions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Del Piero commenta il gol di Yildiz

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi; Champions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8; Ottava giornata Champions League: statistiche e guida alle partite; Dove vedere Sinner e Musetti, la Champions League e tutto lo sport in tv il 28 gennaio.

champions league oggi inChampions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8Stasera 28 gennaio si conclude la fase a gironi della Champins League, scopri dove vedere tutte le partite in diretta Tv e streaming e il big match gratis. libero.it

champions league oggi inNapoli-Chelsea, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniIl Napoli si gioca il tutto per tutto in Champions League nella sfida di stasera al Maradona contro il Chelsea ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.