Champions League oggi in campo Inter Juve Napoli e Atalanta – Le partite in diretta

Oggi le squadre italiane scendono in campo per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta si giocano la qualificazione e affrontano partite decisive. La giornata si preannuncia intensa, con tutte le squadre pronte a dare il massimo per conquistare un posto agli ottavi.

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’ultima giornata della fase campionato. Oggi, mercoledì 28 gennaio, si giocano partite decisive per il passaggio del turno delle squadre italiane. In campo alle 21 Napoli-Chelsea, Monaco-Juve, Borussia Dortmund-Inter e Union Sg-Atalanta. Dove vedere le partite di Champions di oggi? Borussia Dortmund-Inter, Union Saint Gilloise-Atalanta e Monaco-Juve saranno visibili in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Napoli-Chelsea sarà invece visibile in esclusiva streaming su Prime Video. Emergenza Sicilia, Meloni puntualizza: “I 100 milioni? E’ un primo stanziamento” Milano Cortina 2026, Abodi: “Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

