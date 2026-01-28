L'Atalanta torna a casa con una sconfitta in tasca, battuta 1-0 dal Saint-Gilloise in Belgio. Nonostante la sconfitta, i nerazzurri riescono comunque a qualificarsi per i playoff di Champions. La partita si è giocata senza grandi emozioni, con i bergamaschi che hanno provato a reagire, ma senza trovare il gol. Alla fine, la vittoria va ai padroni di casa, che festeggiano davanti ai propri tifosi. Per l'Atalanta, ora, l’obiettivo è prepararsi al meglio per la fase successiva della compet

L' Atalanta cade in trasferta 1-0 contro l' Union St.Gilloise nell'ultima giornata di Champions ma si qualifica ai playoff. Nel primo tempo terminato senza reti, gioca meglio la formazione belga, che al 3' va vicino al vantaggio. Hien rischia grosso con un retropassaggio troppo lento che Florucz intercetta e trasforma in un’occasione d’oro, scavalcando Sportiello e calciando a porta vuota. Poi è lo stesso difensore svedese a salvare tutto con un intervento miracoloso sulla linea. L'Atalanta fatica a proporre gioco e al 18' rischia di nuovo di subire gol. Errore in uscita di Bernasconi, che perde palla sulla trequarti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Champions, l'Atalanta cade di misura in Belgio: vince 1-0 il Saint-Gilloise

Questa sera l'Atalanta scende in campo contro l'Union Saint-Gilloise nell'ultima partita del girone di Champions League.

