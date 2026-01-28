Cassaforte e banconote insanguinate trovate a Bolzano due arresti dopo rapina in ristorante

La polizia di Bolzano ha arrestato due tunisini sorpresi mentre cercavano di rubare in un ristorante nel centro della città. I due sono stati fermati con una cassaforte e banconote insanguinate trovate sul posto, dopo aver tentato di svaligiare il locale. La scena si è svolta nel cuore della città, lasciando tutti increduli.

Fermati nella notte due cittadini tunisini per rapina impropria in concorso: sono stati sorpresi mentre tentavano un furto in un ristorante del centro di Bolzano. I due uomini, già noti alle forze dell'ordine per precedenti contro il patrimonio, sono stati arrestati dopo un intervento tempestivo della Polizia di Stato, allertata da una testimone che ha assistito ai fatti. L'intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, intorno alle due di notte, quando la Sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione urgente da parte di una cittadina.

