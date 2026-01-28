Carceri | capigruppo M5s ' lettera Nordio inaccettabile qualcosa da nascondere?'

I capigruppo del Movimento 5 Stelle criticano duramente la lettera inviata dal ministro Nordio ai presidenti delle Camere. La trovano inaccettabile e sospettano che ci siano motivi nascosti dietro le spiegazioni ufficiali sui controlli alle visite in carcere di alcuni parlamentari. La polemica si accende nel giorno in cui si discute di norme e trasparenza.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "La lettera del ministro Nordio ai presidenti delle Camere in merito a presunte violazioni delle norme sulle visite in carcere da parte dei nostri parlamentari Roberto Cataldi ed Enrico Cappelletti è del tutto inappropriata". Lo dicono i capigruppo M5s di Senato e Camera Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi. "Secondo il ministro i nostri colleghi sarebbero rei di aver violato delle regole durante la visita nel carcere di Verona, visita fatta per verificare le condizioni della struttura e quelle di Monica Busetto, condannata a 12 anni per un omicidio che, secondo gli elementi scoperti da Le Iene, potrebbe non aver commesso", proseguono.

