Camilla feat Kent | esce Quasi amore RMX il remix che accende la malinconia e parla a due voci

Camilla e Kent lanciano il nuovo remix di “Quasi amore”. La canzone parla di un sentimento che non si trasforma mai in vero amore, ma lascia comunque un segno. È quella sensazione di qualcosa che resta, senza mai diventare una storia ufficiale. Il remix porta un’energia nuova, ma la malinconia rimane al centro, come un ricordo che non si può dimenticare.

C’è quel tipo di storia che non diventa mai davvero “amore”, ma ti resta addosso come sale sulla pelle: non è abbastanza per chiamarla relazione, è troppo per archiviarla come niente. “Quasi amore (RMX)”, il nuovo singolo di Camilla feat Kent, nasce esattamente in quella zona grigia che brucia: desiderio, dubbio, consapevolezza. E lo fa con un remix che non si limita ad “alzare il volume” del brano originale, ma ne amplia il senso, aggiungendo prospettive, energia e una visione più internazionale. Il risultato è una versione più potente e tesa: ritmica più spinta, atmosfera emotiva e un conflitto crescente tra ciò che vuoi e ciò che sai che ti farà male. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

