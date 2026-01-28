Camilla e Kent lanciano il remix di “Quasi amore”. La canzone racconta di una storia che non si trasforma mai in vero amore, ma resta comunque impressa, come sale sulla pelle. Un pezzo che accende malinconia e si ascolta a due voci, senza troppi fronzoli.

C’è quel tipo di storia che non diventa mai davvero “amore”, ma ti resta addosso come sale sulla pelle: non è abbastanza per chiamarla relazione, è troppo per archiviarla come niente. “Quasi amore (RMX)”, il nuovo singolo di Camilla feat Kent, nasce esattamente in quella zona grigia che brucia: desiderio, dubbio, consapevolezza. E lo fa con un remix che non si limita ad “alzare il volume” del brano originale, ma ne amplia il senso, aggiungendo prospettive, energia e una visione più internazionale. Il risultato è una versione più potente e tesa: ritmica più spinta, atmosfera emotiva e un conflitto crescente tra ciò che vuoi e ciò che sai che ti farà male. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Camilla feat Kent: esce “Quasi amore (RMX)”, il remix che accende la malinconia e parla a due voci

