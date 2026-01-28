Calciomercato Milan | acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Il mercato di gennaio 2026 entra nel vivo e il Milan cerca di chiudere almeno un acquisto in difesa. Le trattative sono in pieno fermento, con i rossoneri pronti a mettere a segno un colpo importante per rinforzare la rosa. I dirigenti lavorano senza sosta, tra rumors e incontri, per portare a termine l’accordo prima della chiusura delle trattative. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

