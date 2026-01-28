Carlo Conti sarà ospite di Verissimo domenica 1 febbraio alle 15.30 su Canale 5. L’annuncio ha fatto subito il giro dei social, lasciando i fan curiosi di scoprire se porterà qualche novità sulla prossima edizione di Sanremo. La conduttrice Silvia Toffanin lo accoglierà nel suo salotto, ma ancora non si sa se il suo intervento riguarderà solo il suo ruolo attuale o anche qualche anticipazione sui prossimi eventi.

Carlo Conti è l’ospite d’onore di Verissimo, domenica 1 febbraio alle 15.30 su Canale 5. L’annuncio ufficiale dell’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin ha scatenato i social. Il motivo della partecipazione, oltre a raccontarsi tra pubblico e privato come tutti i grandi protagonisti dello spettacolo e dello sport in Italia, potrebbe essere legato al Festival di Sanremo 2026. Anzi per i social non ci sono quasi dubbi: il popolare volto di Rai1 annuncerà in anteprima che Silvia Toffanin sarà una delle primedonne di Sanremo al fianco della coppia fissa Conti-Pausini. Come noto ai conduttori principali di tutte e cinque le serata del Festival della Canzone Italiana, in onda dal 24 al 28 febbraio 2026, si aggiungeranno in ogni serata volti notissimi a rotazione. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! CONTI OSPITE D’ONORE A VERISSIMO PER ANNUNCIARE LA TOFFANIN A SANREMO?

Approfondimenti su Conti Verissimo

Carlo Conti arriva per la prima volta come ospite a Verissimo, pronto a raccontarsi davanti a Silvia Toffanin.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Conti Verissimo

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Conti arruola (finalmente) le star: Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Achille Lauro. Cosa faranno; BOOM! CONTI OSPITE D’ONORE A VERISSIMO PER ANNUNCIARE LA TOFFANIN A SANREMO?; BOOM! CONTI OSPITE D’ONORE A VERISSIMO PER ANNUNCIARE LA TOFFANIN A SANREMO?; Carlo Conti domenica a Verissimo.

BOOM! CONTI OSPITE D’ONORE A VERISSIMO PER ANNUNCIARE LA TOFFANIN A SANREMO #Verissimo #Sanremo2026 #FestivaldiSanremo #CarloConti #SilviaToffanin #Canale5 #Rai1 x.com

Un piccolo boom di gioia per la comunità materana: tra il 15 e il 16 gennaio, in appena 24 ore, ben otto neonati – un numero nettamente superiore alla media e non usuale per una regione, la Basilicata, che fa i conti con il fenomeno dello spopolamento – son - facebook.com facebook