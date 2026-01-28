Boicottaggio? L’Inghilterra non salterebbe i Mondiali nemmeno se Trump minacciasse di invadere la Gran Bretagna Times

L’Inghilterra ha già deciso di partecipare ai Mondiali, anche di fronte a eventuali minacce di Trump di invadere la Gran Bretagna. Non si fa intimidire, anche se l’ipotesi di un boicottaggio era circolata di recente. La convinzione del governo britannico è chiara: niente si mette tra i loro calciatori e la maglia nazionale. Le voci di un possibile ritiro dagli eventi mondiali sono state smentite categoricamente, sottolineando che la passione per il calcio supera le tensioni politiche.

"Il problema con i premi per la pace è che, se si ha la presunzione di assegnarli, la gente penserà che si sia personalmente impegnati in argomenti piuttosto seri. Come la pace nel mondo. Quindi si aspettano qualcosa da te. Dichiarazioni, prese di posizione, persino azioni. Questa è la fossa che Gianni Infantino si è scavato". E questo è l'attacco dell'editoriale di Martin Samuel sul Times per ribadire un concetto: i "poser" del calcio non sono persone serie. E quindi Infantino: "Voleva essere coinvolto, ora è coinvolto.

